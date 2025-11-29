Weinbau: Mit seinen Events spielt ein Weinhändler aus dem Remstal in der Top-Liga mit

Der Meininger-Verlag hat einem Weinladen aus Winterbach einen Sonderpreis beschert – weil er den Einkauf mit Event-Formaten vom Winzerabend bis zur After-Work-Party zum Erlebnis macht.
Der Winterbacher Weinhändler Daniel Hasert darf sich über eine namhafte Auszeichnung freuen. Bei dem vom Meininger-Verlag ausgeschriebenen Wettbewerb „Weinhändler des Jahres“ kam der Betrieb aus dem Remstal in einer Sonderkategorie für außergewöhnliche Events auf den ersten Platz. Der Hauptpreis für herausragende Fachhandelskonzepte ging an den renommierten Weinkeller der BASF in Ludwigshafen.