Weinbau: Mit seinen Events spielt ein Weinhändler aus dem Remstal in der Top-Liga mit

Der Winterbacher Weinhändler Daniel Hasert darf sich über eine namhafte Auszeichnung freuen. Bei dem vom Meininger-Verlag ausgeschriebenen Wettbewerb „Weinhändler des Jahres“ kam der Betrieb aus dem Remstal in einer Sonderkategorie für außergewöhnliche Events auf den ersten Platz. Der Hauptpreis für herausragende Fachhandelskonzepte ging an den renommierten Weinkeller der BASF in Ludwigshafen.

Trotz seines über 100-jährigen Bestehens sei der Tochterbetrieb des Chemie-Giganten noch immer ein vom Publikum unterschätzter Underdog. Das 23-köpfige Team um Leiter Bernhard Wolff überzeuge durch seine klare Sortimentsstrategie, sein international vernetztes Beschaffungsmodell und die Fähigkeit, „Weinwissen und Weinkultur über zahlreiche Formate in die Breite zu tragen“, heißt es in der Begründung für die anlässlich des Branchenkongresses „Fokus Fachhandel“ ausgelobte Auszeichnung.

After-Work-Formate sprechen im Remstal neue Zielgruppen an

Neben dem Hauptpreis verlieh der Meininger-Verlag vier Sonderpreise, die besondere Leistungen in spezifischen Kompetenzfeldern des Weinhandels hervorheben. In der Kategorie Eventmarketing wurde Daniel’s Weine aus Winterbach besonders geehrt. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche Erlebnis- und Veranstaltungskultur etabliert – von Winzerabenden über After-Work-Formate bis hin zu mehrtägigen Kooperationsevents.

„Damit gelingt es Geschäftsführer Daniel Hasert und seinem Team, neue Zielgruppen für Wein anzusprechen und dem stationären Fachhandel eine zeitgemäße Relevanz zu geben“, urteilt die vom Meiniger-Verlag herausgegebene Fachzeitschrift Weinwirtschaft.

Mit Holstein’s Weinlager aus Münster wurde ein Format gewürdigt, das Wein- und Genusskultur auf bemerkenswerte Weise miteinander verknüpfe und das sensorische Erleben in den Mittelpunkt stellt. Durch sein Kulinarik-Konzept und die enge Verbindung aus Weinhandel, Beratung und kulinarischem Angebot schaffe der Betrieb aus Holstein’s einen Ort, der Kunden weit über den klassischen Einkauf hinaus binde.

Der Fachhandel Willenbrock aus Lingen wurde für sein Omnichannel-Konzept und das nahtlose Zusammenspiel aus stationärem Handel, E-Commerce und digitaler Kundenkommunikation geehrt. Den Sonderpreis für Einzelhandelsketten erhielt Mövenpick für ein Filialnetz, das sich durch klare Sortimentsprofile, hochwertige Beratungsstandards und eine professionelle Weiterentwicklung seiner Standorte auszeichne.