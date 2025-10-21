Weinbau in Deutschland: Weinernte 2025 fällt so gering aus wie seit 15 Jahren nicht mehr

Die Weinernte in Deutschland fällt in diesem Jahr mit circa 7,3 Millionen Hektolitern so gering aus wie seit Jahren, laut Schätzungen aus allen 13 Weinbaugebieten.
Die Weinernte in Deutschland wird in diesem Herbst so gering ausfallen wie seit Jahren nicht: Laut den endgültigen Schätzungen aus allen 13 Weinbaugebieten werden in diesem Jahr voraussichtlich nur 7,3 Millionen Hektoliter Weinmost erwartet, wie das Deutsche Weininstitut in Bodenheim am Dienstag mitteilte. Das wäre die niedrigste Menge seit 2010, als 7,1 Millionen Hektoliter geerntet worden waren. Die Qualität der Weine in diesem Jahr sei aber "ausgesprochen gut".