Weinbau: Fellbacher Kellermeister quittiert den Dienst

1 Tobias Single verabschiedet sich in Fellbach. Foto: Patricia Sigerist

Nach nur fünf Jahren strebt Nachwuchstalent Tobias Single beruflich überraschend neuen Ufern zu. Nachfolger wird ein Mann, der zuletzt bei Schaumwein-Gigant Henkell Freixenet tätig war – und sich den Weg zum Arbeitsplatz in Wiesbaden künftig sparen will.











In ihren Rebhängen am Kappelberg haben die Wengerter aktuell mit den Folgen der Frostnacht und dem durch die feuchtwarme Witterung enormen Pilzdruck zu kämpfen. Mehr noch als Peronospora und Mehltau dürfte allerdings der Wechsel in der Führungsriege der lokalen Genossenschaft für Gesprächsstoff bei der Laubarbeit sorgen.