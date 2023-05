1 Der Terrassenanbau an den Hängen des Neckars erfordert einen hohen Arbeitsaufwand. Foto: Werner Kuhnle

Der Weinanbau in den Steillagen am Neckar bei Mundelsheim muss stärker unterstützt werden. Das fordern die Genossenschaften des Weinbergwerks.









Der Käsberg bei Mundelsheim bietet einen traumhaften Ausblick auf die Neckarschleife – der Terrassenanbau verzückt Besucher ein aufs andere Mal. Das Idyll steckt jedoch schon seit vielen Jahren in der Krise. Für die Weinbaubetriebe wird es zunehmend schwerer, die Steillagen zu bewirtschaften. Auf die verschärfte Lage in der Kulturlandschaft machen die Weinbaugenossenschaften am Mittleren Neckar in ihrem Zusammenschluss Weinbergwerk aufmerksam. Sie werben für eine größere Unterstützung durch die Verbraucher, den Handel und die Politik.