Hessigheim - Die Rettung der Steillagen ist für Herbert Müller eine Herzensangelegenheit. Seit vielen Jahren. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten – allesamt Weinliebhaber – hat er im Jahr 2014 das Consortium Montis Casei (Konsortium Käsberg) gegründet. Mehrere Weinberge am Käsberg und Wurmberg wurden gekauft und mit mediterranen Rebsorten bestockt. Die Weine werden in der exNicrum Weinmanufaktur in Hessigheim ausgebaut. Kellermeister Fabian Alber schenkt sie seit vergangenem Sommer auch in seinem kleinen Weinhotel in Hessigheim aus und verkauft sie dort in der Vinothek.