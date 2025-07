Wein, Vesper und Cider in Fellbach: „Schwäbische Version von After Work“ - Topwinzer Heid eröffnet urige Guts.Bar

1 Markus Heid: Ein Glas Rotwein gehört für viele zum schwäbischen Essen dazu. Foto: Gottfried Stoppel

Für Markus Heid, Wengerter aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis), ist vespern „die schwäbische Version von After Work“. Er selber vespert gerne, sagt der vielfach ausgezeichnete Biowinzer. Er sei damit groß geworden. Das Vesper hat in Landwirtschaft und im Weinbau Tradition. Markus Heid möchte, dass dieser Brauch nicht verloren geht, jetzt hat er die Location dazu. In der Cannstatter Straße 13 in Fellbach hat er ein Fachwerkhaus restauriert, im Obergeschoss haben bis vor ein paar Jahren seine mittlerweile verstorbenen Eltern gewohnt; zur Straßenseite hin war im Erdgeschoss viele Jahre ein Kinderbekleidungsladen eingemietet.