Zwischen Sarti Spritz und Sonntagsbraten wird am Wochenende in Marbach (Kreis Ludwigsburg) Kelterfest gefeiert. Für die Erwachsenen gibt’s Wein, für die Kinder kreative Spiele.

Feiern können sie, die Marbacher Weingärtner. Das stellen sie ein ums andere Mal bei ihren Veranstaltungen unter Beweis. Was sie anpacken, läuft. Und zwar bemerkenswert routiniert und fröhlich. Das gilt natürlich auch für die Mutter aller Weingärtner-Events: das Kelterfest. Es steigt an diesem Wochenende, 6. und 7. September, rund um die Kelter in der Marbacher Affalterbacher Straße.

So abgedroschen das klingen mag, der Mix aus Altbewährtem und Neuem macht das Fest aus. Klar setzen die Marbacher Weingärtner auf die Dinge, die bei ihrem Kelterfest schon immer gut ankamen. Dennoch schaffen sie es, jedes Mal irgendein Novum aus dem Ärmel zu zaubern. Das ist dann meist so gut, dass es im nächsten Jahr schon Tradition ist.

Ein rosaroter Hingucker

Also mal schauen, ob der neue Sarti-Spritz das Zeug zum Klassiker hat. Der italienische Blutorangen-Likör gemixt mit Marbacher Secco und einem Scheibchen Limette, ist auf jeden Fall optisch ein rosaroter Hingucker. Geschmacklich halten ihn viele für den besseren Aperol-Spritz. Zu haben ist er an beiden Fest-Tagen an der Cocktail-Bar, wo es auch nette alkoholfreie Varianten an Mixgetränken gibt.

Neu ist auch, dass es am Sonntag neben dem traditionsreichen schwäbischen Schweinsbraten mit Spätzle auch einen bunten Salatteller mit Feta, Oliven und mehr gibt. Flammkuchen, Rote Wurst und allerlei weiteres Festles-Essen sind natürlich an beiden Tagen ebenfalls im Angebot sowie jede Menge Wein.

Los geht es am Samstag mit der Eröffnung des Kelterfestes um 18 Uhr. Wer sich für die Geschichte der Genossenschaft interessiert, sollte sich genau dann eine halbe Stunde Zeit nehmen. Denn die Marbacher Weingärtner feiern ihren 75. Geburtstag. Die ehemaligen Vorstände Friedrich Hammer und Gerhard Mayer sowie der ehemalige Aufsichtsrat Martin Heim werden im Gespräch die eine oder andere Anekdote aus den vergangenen Jahren auspacken.

Danach geht es klassisch weiter: DJs legen auf, Terrasse und Hof der Kelter verwandeln sich zur Partyzone mit großer Tanzfläche. Etwas ruhiger wird es dagegen am Sonntag zugehen. Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst im Festzelt. Der zweite Kelterfest-Tag steht ganz im Zeichen der Familie. Um 13 Uhr startet der „Hannenherbst“ mit großem Kinderprogramm.

Ziemlich coole Spielstationen

Kinder und Erwachsene können dabei die kreativen Spielstationen der Gruppe „Kajom“ ausprobieren. Das Team der Jongliergruppe der katholischen Kirche in Marbach baut alle Jahre wieder ausgefallene, historische und moderne Kinderspiele mit Bezug zum Weinbau auf. Neu sind diesmal „Korken-Dart“, „Korken raus“ und „Weinflaschen-Balance“.

Die Erwachsenen dürfen derweil Wein trinken. Und sich zum Beispiel bei den Teilnehmern der Heldenschmiede über das Steillagen-Retter-Programm informieren oder einen Sensorik-Test machen. Das Kelterfest geht am Samstag bis etwa Mitternacht, am Sonntag ist gegen 20 Uhr Schluss.