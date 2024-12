Wein-Tipp: Der richtige Wein zu Weihnachten

Stuttgart-Weilimdorf Mercedes-Fahrerin stößt mit Rollstuhlfahrer zusammen – Zeugen gesucht

Zu einem Unfall zwischen einer 34-jährigen Mercedes-Fahrerin und einem 90-Jährigen in einem elektrischen Rollstuhl ist es am Montag in Stuttgart-Weilimdorf gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.