10 Anna-Lisa Wenzler (rechts) ist als junge Frau im Weinhandel eher eine Ausnahme. Ihr Erfolg zeigt aber, dass das kein Manko sein muss. Foto: factum/Simon Granville

Die Schwestern Anna-Lisa und Mona Wenzler sind beide noch keine 30, haben in Ludwigsburg nun aber eine weitere Weinhandlung eröffnet. Als junge Frauen sind sie in der Branche eher eine Ausnahme. Ihr Erfolg zeigt aber, dass das kein Manko sein muss.









Ludwigsburg/Stuttgart - Mitte 50, Anfang 60, vielleicht ein kleines Bäuchlein, Jackett, Krawatte und modische Brille – in jedem Fall ein Mann. So oder so ähnlich sieht der Stereotyp eines Weinhändlers aus. „Ältere Männer“, sagt Anna-Lisa Wenzler nur. Was sie eigentlich damit sagen will: Die Weinbranche und der -handel sind immer noch fest in Männerhand.