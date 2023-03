14 Bereits kurz nach der Eröffnung ist in der Marbacher Stadthalle die Hölle los gewesen. Foto: Werner Kuhnle

Nach der Corona-Pause finden an diesem Wochenende wieder die Wein Lese Tage auf der Marbacher Schillerhöhe statt. Der Samstag konnte sich mehr als sehen lassen. Am Sonntag geht es um 13 Uhr weiter.









Genuss in all seinen Facetten ist an diesem Wochenende auf der Marbacher Schillerhöhe bei den sechsten Wein Lese Tagen im Mittelpunkt geboten. Und das kam bereits am Samstag an – bei den Besuchern ebenso wie bei den teilnehmenden Winzern und den Veranstaltern. Ein Überblick.

Die Besucherresonanz

Noch bevor die Türen zur Marbacher Stadthalle sich am Samstag überhaupt öffneten, standen die Besucher bereits Schlange. Und nicht nur dort. Auch am Marbacher Bahnhof, von wo ein Shuttle die Menschen hoch auf die Schillerhöhe bringen sollten, drängten sich die Leute. Das machte sich dann auch schnell an den drei Veranstaltungsorten der Wein Lese Tage auf der Schillerhöhe bemerkbar. Die Stadthalle, in der die Winzer und regionalen Erzeuger ihre Produkte präsentierten, musste man sich fast fast einen Weg durch die Menschenmassen bahnen, und auch im Literaturmuseum der Moderne sowie im Deutschen Literaturarchiv waren die Veranstaltungen gefragter denn je. Teils sogar so sehr, dass der zum Programmpunkt passende Wein erst nachgeordert werden musste oder weitere Stühle ausgepackt werden mussten. Insgesamt waren am normalerweise schwächeren Messe-Tag bereits mehr als 500 Menschen vor Ort.

Die Ehrengäste

Zusammen mit zahlreichen anderen bekannten Gesichtern eröffnete Ernst Morlock, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Marbach, am Samstag die sechsten Wein Lese Tage. Für ihn seien sie eine Bereicherung, eine Veranstaltung, die Marbach gut zu Gesicht stehe. „Es ist eine tolle Sache“, sagte er. Auch andere Bürgermeister aus der Region ließen es sich am Samstag nicht nehmen, vorbeizuschauen und das ein oder andere Glas Wein zu genießen. So etwa Affalterbachs Schultes Steffen Döttinger, Oberstenfelds Rathauschef Markus Kleemann und Kirchbergs Bürgermeister Frank Hornek.

Was sagen die Winzer?

Absolut begeistert von der Resonanz in diesem Jahr waren die teilnehmenden Weingüter und Genossenschaften. „Wir hätten niemals gedacht, dass es so gut läuft. Wir sind wirklich mehr als zufrieden“, sagte etwa Immanuel Gröninger, Vorstandsvorsitzender der Bottwartaler Winzer. Marcel Wiedenmann vom Weingut Sankt Annagarten in Beilstein konnte das nur unterstreichen. „Die Tür fliegt auf, die Masse rennt rein. Ich bin verblüfft, was los ist. Die Corona-Pause scheint sich auszuzahlen.“ Dass die Leute nach Veranstaltungen wie dieser nach einer langen Pause lechzen, war ebenfalls der Eindruck von Felix Adelmann vom Weingut Graf Adelmann in Kleinbottwar. „Es macht einfach Spaß. Es ist viel mehr los als bei den Auflagen zuvor. Und das zurecht. Bei dieser Messe zeigen sich Betriebe von A bis Z und wir ergänzen uns letztlich alle. Es braucht Genossenschaften ebenso wie die kleinen Weingüter.“ Dass die Besucher sehr weininteressiert seien hat Elke Bässler vom Ludwigsburger Weingut Herzog von Württemberg festgestellt. Es gebe viel Austausch, aber auch viel Wissen. Das mache Freude. Und dass von Anfang an durchweg so viel los sei, sei „richtig gut“.

Was hatten die Winzer im Gepäck?

Zum ersten Mal einen Sekt mit dabei hatte das Weingut Sankt Annagarten aus Beilstein – und das kam sehr gut an. „Er wird viel nachgefragt“, erklärte Chef Marcel Wiedenmann. Sekt wurde auch noch bei den Weingärtnern Marbach, dem Weinfactum Bad Cannstatt, den Bottwartaler Winzern, dem Weingut Gemmrich und dem Weingut Schäfer ausgeschenkt. Ziemlich rotlastig war das Sortiment von Felix Graf Adelmann. Die „Löwen“ sowie die Cuveé „Herbst im Park“ kamen dennoch richtig gut an bei den Besuchern. Gefragt war dabei viel der „Rote“ – der teuerste Wein an diesem Wochenende. 33 Euro kostet hier die Flasche. Seine Ars Vinitoris, übersetzt „die Kunst des Winzers“, wollte Andreas Roth vom Weingut Forsthof publik machen – und das gelang. Die weiße Cuveé wurden ebenso wie die rote mehrfach verkostet – und für gut befunden. Mit ihrer „Unkaputtbar“-Reihe machte derweil das Weingut Gemmrich auf sich aufmerksam.

Die regionalen Anbieter

Bereits rund drei Stunden nach Eröffnung der Wein Lese Tage war bei den Honigperlen aus Erdmannhausen mit Chili eine Sorte ausverkauft. „Die Leute sind offen für Neues. Die Atmosphäre ist top, es ist viel Publikum da und es gibt viele Fragen“, fasste Thomas Deckert von den Honigperlen zusammen. So sei die Kaffee-Sorte gut gefragt, was andernorts bislang nie der Fall gewesen sei. Doch auch die Verkaufsschlager wie Curry oder Aronia würden gut angenommen. Als total interessiert beschrieb Sonja Hart von Huober Brezel das Klientel auf der Messe. Mit den Wein Lese Knabberle und ihren Crossinis in verschiedenen Varianten, die ab sofort in einer plastikfreien Verpackung daherkommen, zogen sie zahlreiche Besucher an. Das Produkt selbst gibt es übrigens erst ab Montag im eigenen Werksverkauf zu kaufen.

Das Rahmenprogramm

„Keine Termine und leicht einen sitzen – das ist der perfekte Tag“, mit diesen Worten eröffneten Thomas Weber und James Geier vom Kabirinett in Spiegelberg-Großhöchberg ihr Programm im Deutschen Literaturarchiv und ließen den Besuchern danach keine Sekunde, um abzuschweifen. Disco-Stimmung, Mitmachprogramm, Lacher, Wein – die zwei Kabarettisten packten ihr volles Repertoire aus und zogen die Besucher damit sofort in ihren Bann. Ebenso wie Rudolf Guckelsberger, der mit den Musikerinnen von Heart & Bones ein Kriminaldrama in drei Akten und spannungsvoller Musik aufs Parkett zauberte. Eher nachdenklich kam dagegen der Musiker Mike Janipka im Literaturmuseum der Moderne daher. Doch Joachim Kölz vom Weinfactum Bad Cannstatt hatte den passenden Tropfen dabei. Einen Grauburgunder, der sich ebenso nachdenklich und filigran wie Janipka präsentierte.

Wie geht es weiter?

„Wir haben hier eine einmalige Wein Lese Landschaft – und diese Kombination von Literatur und Wein gepaart mit der Kulisse auf der Schillerhöhe ist einmalig. Es muss einfach weitergehen“, findet Julia Essig-Grabnar von der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal. So etwas zu hören freut viele – auch Holger Gayer, Geschäftsführender Redakteur der Zeitungsgruppe Stuttgart. Er sagt: „Die Wein Lese Tage 2023 waren fantastisch. Die Verbundenheit der Menschen zu unserer Heimat, unseren Weinen, unserer Kultur und unserer Zeitung war in jeder einzelnen Sekunde zu spüren. Getragen von dieser großartigen Stimmung blicken wir voller Freude in die Zukunft.“

Am Sonntag geht es nun um 13 Uhr weiter. Tickets gibt es noch an der Tageskasse.