1 Die „3 Richtigen“ spielten in Erligheim auf. Foto: Simon Granville

Die Veranstaltung führte die Weinfans über 15 Kilometer zu 13 Stationen rund um Bönnigheim, Freudental, Löchgau und Erligheim.















Die „3 Richtigen“ spielten am Sonntagnachmittag in Erligheim auf und knallten „Songs aus 100 Jahren“ und „gute Laune“ ins Publikum – so die Selbstbeschreibung des Trios. Die „3 Richtigen“ waren dabei nur ein Programmpunkt der Genusswanderung unter dem Motto „Wein-Höhepunkte“, die Tausende Wanderer entlang Neckar, Enz und Stromberg auf eine Route zwischen zwischen Bönnigheim, Freudental, Löchgau und Erligheim führte – organisiert vom 3B-Tourismus-Team.

Die versprochenen „Höhepunkte“, das waren 13 so genannte Genussstationen entlang der Strecke, an denen Musik, Unterhaltung und vor allem Gastronomisches hiesiger Wengerter angeboten wurde. Die „3 Richtigen“ spielten auf der „Weinzeit-Ranch“ des Weingutes Bär in Erligheim. Weitere Stationen waren beispielsweise der Strombergkeller der Weingärtner Stromberg-Zabergäu in Bönnigheim und der Aussichtspunkt Schönblick, wo die Wengerter der Felsengartenkellerei die Wanderer verpflegten.

Die Veranstalter, darunter die Winzer an den Stationen, zeigten sich zufrieden. „Es war eine Menge los“, bestätigte Eric Reiter vom 3B-Tourismus-Team.