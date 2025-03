Erstmals findet in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) die Messe „Wein von daheim“ statt – gleich zur Premiere war die Veranstaltung ausverkauft.

Was für eine Freude für Weinliebhaber: Weit mehr als ein Dutzend Weingüter aus der Region, alle auf einem Fleck und überall darf man probieren und kann mit den Machern der feinen Tropfen über den Wein, den Weinbau und vieles mehr ins Gespräch kommen.

Die Messe „Wein von daheim“ fand am Wochenende vom 29. und 30. März erstmals statt. Die Tickets für das Event in der Gemeindehalle in Löchgau waren schnell weg, für den Sonntag gab es kurz vor Veranstaltungsbeginn nur noch wenige Restkarten.

Mit dabei waren die Weinerzeuger Eisele, Muck, Gosch, Mayer, exNicrum, Weinkultur Kirchheim, Fried Baumgärtner, Kölle, Kopp, Tobias Schifferer, Feeß, Bär, Jule Mayr, Faschian, Weigel, Reichert und Fritz Funk. Sie alle schenkten eine ansehnliche Palette ihrer Weine sowie Blubberndes zum Verkosten aus.

Abgerundet wurde das Ganze von einer schönen Palette regionaler Produkte, die gut zum Wein passen – von Brot über Käse, Wasser und Knabbereien. Prost!