Der Rosé ist super, der Sauvignon blanc großartig. Die Traubenwerkstatt in Niederhofen bei Schwaigern macht in Sachen Qualität keinerlei Kompromiss.

Für Geschichten wie diese ist der neudeutsche Begriff Start-up erfunden worden. Da Markus Krull, Theo Doll und Ulrich Frank aber eher schwäbisch-bodenständig sind, haben sie beschlossen, ihr Projekt Traubenwerkstatt zu nennen. Doch dahinter steckt nichts anderes als die Geschichte dreier Freunde, die eine Passion haben – und das Können, diese in die Tat umzusetzen.

Seit 2018 bewirtschaftet das Trio in Niederhofen bei Schwaigern ein Hektar Weinberge, die nur mit drei Rebsorten bestockt sind: Lemberger, Riesling und Sauvignon blanc. Daraus entstehen je ein Erstwein, ein Zweitwein und im Fall des Rieslings und des Lembergers ein Gutswein. Dazu gesellt sich ein Rosé, der so gut ist, dass er im „Falstaff“ gleich mal 91 Punkte abgeräumt hat – und zwar zu Recht: Der Wein erinnert an die Provence; er ist leicht, frisch, hat ein schönes Himbeeraroma und keinerlei spürbare Restsüße (0,2 Gramm Restzucker).

Nur drei Rebsorten im Angebot: Lemberger, Riesling und Sauvignon blanc

Noch beeindruckender ist der Sauvignon blanc. Schon der Zweitwein namens Petit Matheu überzeugt mit einer wunderbaren grün-gelben Aromenmischung. Grandios wird’s dann, wenn man den Erstwein öffnet. Matheu heißt der, was für die drei Vornamen MArkus, THEo und Ulrich steht. Alle drei eint die Liebe zum Original, denn tatsächlich katapultiert einen der Sauvignon blanc der Traubenwerkstatt unmittelbar an die Loire. Die Trauben stammen von drei unterschiedlichen Klonen, die zum Teil tatsächlich aus Frankreich kommen. Ausgebaut wurde der Wein in gebrauchten Holzfässern. Er lag bis kurz vor seiner Abfüllung auf der Vollhefe. Dadurch entsteht diese perfekte Balance der Aromen, des Schmelzes und der Säure (stattliche 8,9 Gramm bei 0,0 Gramm Restzucker), die extrem selten ist in Württemberg.

Grundlage dieses Weins sind drei Kerle, die vom Fach sind (Krull ist Weinbautechniker und Önologe, Frank ist Weinbaumeister), die Kultur im Wein schätzen (Doll ist Weinliebhaber mit Hang zu bester Qualität) und nicht von der Traubenwerkstatt leben müssen, weil sie anderweitig Geld verdienen. Diese Unabhängigkeit gibt ihnen die Freiheit, absolut kompromisslos zu bleiben.

Das Urteil der Weinrunde:

Michael Weier Für mich ist dieser Sauvignon blanc nah an einem Referenzwein für diese Sorte. Nicht zu aufdringlich, aber von einer gewaltigen Aromenvielfalt.

Kathrin Haasis Der eher grasige Typus dieser Sorte, allerdings auch mit etwas grüner Paprika und exotischen Früchten. Ein wirklich eleganter Wein.

Harald Beck Ich fühle mich wohler, wenn sich ein Sauvignon blanc zwischen Grünpaprika-Gras-Typ oder reifer Exotik entscheidet. Der hat beides, ist trotzdem o. k.

2021er Sauvignon blanc Matheu, 24 Euro, Traubenwerkstatt, Niederhofen, Telefon 01 72 / 8 95 28 69, www.traubenwerkstatt.de