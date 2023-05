1 Hansjörg und Matthias Aldinger bekommen längst nicht jede Flasche, die sie gerne hätten. Foto: Gottfried Stoppel/l

Die Weinmacher im Rems-Murr-Kreis haben wegen des Ukrainekrieges Probleme mit dem Leergutnachschub. Die Ware ist rar und deutlich teurer geworden.









Die Energiepreise schnellen in die Höhe, und der Vorrat an Leergut bei den Weinmachern sinkt. Der Markt ist leer gefegt, auch weil viele Wengerter sich in weiser Voraussicht wesentlich früher als in den Vorjahren mit dem gefragten Gut eindecken. Manche vermuten hinter den leer gekauften Flaschenlagern bei den Großhändlern sogar Hamsterkäufe. Was zu Anfang des Krieges im Frühjahr im Einzelhandel bei Toilettenpapier und Speiseöl zu leeren Regalen geführt hat, wiederholt sich jetzt beim Flaschengroßhandel.