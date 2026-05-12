Weimar-Parallelen aktuell: Erfolg der neuen Landesregierung entscheidet über Deutschlands Stabilität

Der Erfolg der Regierung Özdemir-Hagel ist wichtig für die Stabilität der deutschen Politik, kommentiert Reiner Ruf.
Die Republik schaut an diesem Mittwoch nach Stuttgart. Dort wird der Grünen-Politiker Cem Özdemir zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Wenige Tage später folgt der CDU-Mann Gordon Schnieder in Mainz. Danach richten sich die Blicke gen Osten, wo im September in Sachsen-Anhalt eine Machtübernahme der AfD keineswegs auszuschließen ist – mit einer Alleinregierung ohne Koalitionspartner. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gerät die Demokratie in Gefahr; es schwindet das Vertrauen, dass die Deutschen aus der Katastrophe des Nationalsozialismus dauerhaft gelernt haben.