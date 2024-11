Weilheim im Kreis Esslingen: Zwei Personen nach Auffahrunfall verletzt

1 Zwischen Weilheim an der Teck und Aichelberg kam es am Donnerstagabend zu einen Unfall. Foto: SDMG/Kaczor

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend bei Weilheim (Kreis Esslingen) wurden zwei Personen verletzt. Zwischenzeitlich musste die Fahrbahn gesperrt werden – es kam zu einem Stau.











Zwei Personen sind am Donnerstag gegen 17 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Zellerstrasse zwischen Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) und Aichelberg verletzt worden. Das bestätige ein Polizeisprecher des zuständigen Präsidiums auf Anfrage unserer Redaktion. Auf der Strecke sei es zwischenzeitlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, da die Fahrbahn gesperrt werden musste, so der Beamte.