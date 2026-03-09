Weilheim an der Teck: Motorroller brennt aus – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Archivbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Motorroller auf einem Parkplatz bei Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) gerät am Montag in Brand. Polizei und Feuerwehr rücken aus.











Link kopiert



Ein Motorroller hat am Montagnachmitag auf dem Parkplatz Lindenbrücke an der L1200 bei Weilheim an der Teck gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 14.20 Uhr Feuerwehr und Polizei von Passanten alarmiert, die die Flammen entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Polizei stand der Roller bereits in Vollbrand. Die Polizeibeamten konnten den Brand mit einem Feuerlöscher rasch löschen, so die Polizei.