Weiler Nachtwächter Gerd Diebold: Ein Leben lang die Keplerstadt im Blick

1 Den Floriansbrunnen hat Gerd Diebold selbst angefertigt. Foto: Simon Granville

Als Nachtwächter begeisterte er mit Führungen durch die Keplerstadt, als Wassermeister kümmerte er sich um das kühle Nass im Städtle. Wie kein zweiter prägte Gerd Diebold zu Lebzeiten „sein“ Weil der Stadt.











Wer durch Weil der Stadt spaziert, kann das Erbe von Gerd Diebold an jeder Ecke entdecken: Seine Wetterfahnen zieren die Türme, das Dach des Stadtmuseums, den Floriansbrunnen. Auf dem Klösterle dreht sich ein metallener Mönch im Wind, auf dem Rathausdach in Schafhausen eine Wetterfahne mit Schaf und Schäferschippe. Seine Spuren hat Gerd Diebold, stadtbekannt als ehemaliger Wassermeister und – in den vergangenen 22 Jahren – als Nachtwächter, hier überall hinterlassen. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren verstorben.