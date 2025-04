Weilburg in Hessen: Obduktionsergebnis: Sechsjähriger Pawlos ertrunken

Der wochenlang vermisste sechsjährige Pawlos ist ertrunken. Das ergab eine Obduktion, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Dabei hätten sich keine Hinweise auf eine Straftat oder die Beteiligung Dritter an dem Tod des Kindes ergeben. „Es bestätigte sich die Annahme, dass sich Pawlos zur Lahn begeben hatte und bereits kurze Zeit nach seinem Verschwinden ertrunken war“, erklärte die Polizei.

Das tote Kind war am Ostersonntag aus der Lahn geborgen worden, nachdem ein Kanufahrer den Jungen in dem Fluss in der Nähe der Oberlahnbrücke in Weilburg entdeckt und die Polizei verständigt hatte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Damit endete eine wochenlange umfangreiche Suche nach dem Sechsjährigen, der nach Polizeiangaben eine „autistische Veranlagung“ hatte.

Der Erstklässler war am 25. März aus seiner Schule in Weilburg weggelaufen und in ganz Deutschland gesucht worden - unter anderem über digitale Informationsschirme in Bahnhöfen und auf öffentlichen Plätzen. Zeitweise waren Hunderte Einsatzkräfte und Helfer im Einsatz. An der Suche hatten sich auch spezialisierte Taucher und ein Aufklärungsflugzeug der Bundeswehr beteiligt.