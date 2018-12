Weil Tochter Flugbegleiterin ist Papa verbringt Weihnachten drei Tage im Flugzeug

Von red/dpa 28. Dezember 2018 - 12:23 Uhr

Für seine Tochter ist einem Vater in die USA keine Flugreise zu viel. Foto: Screenshot Facebook/@Mike Levy

Ein US-Amerikaner hat drei Tage an Bord von Flugzeugen verbracht, nur um an Weihnachten bei seiner jüngsten Tochter sein zu können - sie ist Stewardess.

New York - Das ist wahrer Familiensinn: Weil seine jüngste Tochter Stewardess ist, hat ein 65-jähriger US-Amerikaner drei Tage an Bord von Flugzeugen verbracht. „Was für ein fantastischer Vater“, schrieb Mike Levy, ein anderer Fluggast, an Heiligabend auf Facebook und brachte so die Geschichte an die Öffentlichkeit. Er veröffentlichte auch mehrere Fotos.

Hal Vaughan hatte Tickets für sechs Flüge gebucht, auf denen seine 25-jährige Tochter Pierce als Flugbegleiterin eingeteilt war. „Ich fühlte mich schrecklich, als ich daran dachte, dass sie das erste mal Weihnachten alleine verbringen sollte, obwohl sie schon 25 ist“, zitierte die „New York Times“ den 65-Jährigen.

So flogen sie von New Orleans über Detroit nach Fort Myers und zurück nach Detroit. Weiter ging es tags drauf nach Hartford (US-Bundesstaat Connecticut), wo sie den ersten Weihnachtstag verbrachten. Über Atlanta ging es zurück nach New Orleans.

Die Fluggesellschaft Delta bestätigte die Angaben in einem Statement. Das Unternehmen sei beglückt, „diesen außergewöhnlichen Papa“ zu sehen, der die Chance hatte, Weihnachten mit seiner Tochter zu verbringen - „sogar, während sie das Land im Zickzack in neun Kilometer Höhe überquerten“.