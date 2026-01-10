1 Erst die Leitplanke hat den Linienbus zum Halten gebracht. Foto: SDMG

Bei spiegelglatter Straße ist ein Linienbus von der Straße abgekommen, gegen Bäume gekracht und erst an der Leitplanke zum Stehen gekommen.











Eine spiegelglatte Straße ist einem Busfahrer zum Verhängnis geworden, weshalb es Samstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Weil im Schönbuch und Waldenbuch zu einem schweren Unfall gekommen ist. Der Linienbus war nur mit dem Fahrer besetzt, als er von Weil im Schönbuch aus kommend auf der abschüssigen Straße links von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Bäume krachte. Der Bus fuhr daraufhin über eine Wiese und wieder zurück auf die Fahrbahn, wo ihn eine Leitplanke zum Halten brachte.