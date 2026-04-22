Weil im Schönbuch: Kämmerer verstirbt bei tragischem Badeunfall

1 Andreas Bastl war Kämmerer – hier bei seiner Arbeitsstelle in Gechingen. Foto: Schwarzwälder Bote

Der Kämmerer der Gemeinde, Andreas Bastl, ist überraschend verstorben. Der Bürgermeister gedachte dem 48-Jährigen mit einer Schweigeminute.











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Es lag Trauer und Entsetzen in der Luft, als der Bürgermeister der Gemeinde Weil im Schönbuch, Wolfgang Lahl, bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Mitglieder dazu aufforderte, sich zu erheben, um dem Kämmerer Andreas Bastl mit einer Schweigeminute zu gedenken. Der 48-Jährige war Mitte März „bei einem tragischen Badeunfall“ verstorben, erklärte Lahl und drückte sein großes Bedauern über diesen Unglücksfall aus. Bastl sei ein sehr geschätzter Kollege gewesen, immer freundlich, ausgeglichen und hilfsbereit. Lahls tiefe Anteilnahme galt seiner Ehefrau.