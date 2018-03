Weil im Schönbuch im Kreis Böblingen Unbekannter Mann bedrängt 14-Jährige

Von rmu 01. März 2018 - 13:11 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in Weil im Schönbuch. Foto: Symbolbild/dpa

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend eine 14-Jährige in Weil im Schönbuch zuerst angesprochen, dann beleidigt und bedroht.

Böblingen - Ein 14 Jahre altes Mädchen ist am Mittwochabend von einem bislang unbekannten Mann bedrängt, beleidigt und bedroht worden.

Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen um 20.10 Uhr am Bahnhof von Holzgerlingen (Kreis Böblingen) zum ersten Mal auf den Mann getroffen. Dort sprach er sie an. Gegen 20.40 Uhr stieg sie in Weil im Schönbuch aus der Bahn und ging zu Fuß weiter. Im Bereich der Kreuzung der Bahnhofstraße mit der Bismarckstraße ging der Unbekannte erneut auf sie zu und ließ sie auch nach mehrfacher Aufforderung nicht in Ruhe. Dann begann er, sie zu beleidigen und zu bedrohen. Er ließ erst von ihr ab, als das Mädchen damit drohte, die Polizei zu verständigen. Der Mann ging schließlich in Richtung Bahnhof davon.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß gewesen sein. Der Beschreibung zufolge hatte er braune Haare und war unrasiert. Er trug grau-schwarze Arbeitskleidung mit einem roten Schriftzug auf der Brust, eine grau-schwarze Baseballkappe, die er mit dem Schirm nach hinten aufgesetzt hatte, und einen schwarzen Rucksack mit einem rot-weißen Logo. Am Bahnsteig in Holzgerlingen soll der Mann auch weitere Personen angesprochen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 31/67 70 00 zu melden.