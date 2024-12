Weil es wichtig ist: Trotz Trennung: Hanna Weig feiert Weihnachten mit Ex Jörn Schlönvoigt

Musical-Hit mit Ariana Grande Titel enthüllt: So heißt die Fortsetzung von "Wicked" offiziell

In einem Jahr soll die Fortsetzung von "Wicked" in die Kinos kommen. Doch Teil zwei der von Anfang an als Doppelschlag geplanten Musical-Adaption wird nicht einfach "Wicked 2" heißen. So lautet der offizielle Titel.