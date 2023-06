5 Der Unfall ereignete sich auf der B295 bei Weil der Stadt. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein 28-Jähriger verliert auf der B295 bei Weil der Stadt die Kontrolle über sein Auto und kracht in ein Fahrzeug. Dieses wird durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres Auto geschoben, das in einem Feld landet. Zwei Menschen werden verletzt, die B295 muss gesperrt werden.









Bei einem schweren Unfall mit drei beteiligten Autos sind am Samstagmittag auf der B295 bei Weil der Stadt (Kreis Böblingen) zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die B295 musste in diesem Bereich für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden.