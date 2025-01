1 Die Polizei sucht nach dem Unbekannten, der um die 50 Jahre alt sein soll (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

In Weil der Stadt spricht am Samstag ein Unbekannter einen älteren Mann an und unter falschem Vorwand um Geld gebeten. Die Polizei sucht nach Hinweisen.











Ein Unbekannter hat einen 79-Jährigen am Samstag in Weil der Stadt angesprochen und um hundert Euro erleichtert. Wie die Polizei mitteilte, soll der 79-Jährige gegen 10.40 Uhr in der Bankfiliale in der Paul-Reusch-Straße Geld abgehoben haben, als ihn der Unbekannte ansprach.