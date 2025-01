Weil der Stadt: Unbekannter betrügt 79-Jährigen nach dem Geld abheben

1 Die Polizei sucht nach dem Unbekannten, der um die 50 Jahre alt sein soll (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

In Weil der Stadt spricht am Samstag ein Unbekannter einen älteren Mann an und unter falschem Vorwand um Geld gebeten. Die Polizei sucht nach Hinweisen.











Link kopiert



Ein Unbekannter hat einen 79-Jährigen am Samstag in Weil der Stadt um einhundert Euro erleichtert. Der Senior soll gegen 10.40 Uhr in der Bankfiliale in der Paul-Reusch-Straße Geld abgehoben haben, als ihm der Unbekannte erzählte, dass er ein Bekannter sei und den Mann um Geld bat. Er habe seinen Autoschlüssel verloren und wolle mit dem Taxi nach Hause fahren, um Zweitschlüssel zu holen. Als der 79-Jährige tags darauf mit dem Unbekannten Kontakt aufnehmen wollte, stellte er den Betrug fest. Beim Täter soll es sich um einen etwa 50-Jährigen handeln, der circa 1,80 Meter groß ist, kurze dunkle Haare hat und einen grünen Arbeitsoverall trug. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt telefonisch unter: 0 70 33 / 5277-0 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.