7 Am Abend füllen sich die Liegestühle bei der Formation Can’t beat. Foto: Jürgen Bach

Seit Samstag ist in Weil der Stadt wieder Strandsommer angesagt und zwar bis zum 13. August – zum vierten Mal und mit allem, was dazugehört.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Sonne hat es am Eröffnungstag fast schon etwas zu gut gemeint. Am Nachmittag heizt sie den großen „Sandkasten“ vor dem Rathaus ganz schön auf. So ist es den Eltern von Tom auch zu warm, um sich in die Liegestühle zu setzen. Der fünfjährige kommt gerne hierher, um im Sand zu spielen und Eis zu essen.