Bockbierfest in Friolzheim Mit vereinten Kräften steht der Maibaum

Es ist einer der ersten Maibäume in der Region, der aufgestellt wird: Der Musikverein Friolzheim im Enzkreis hat am Samstag, 26. April, zur Aufstellung am Marktplatz eingeladen. Die für den Tag angekündigte Sonne kam spät, was der Feierlaune nicht schadete.