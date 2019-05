1 Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung ermitteln. Foto: SDMG

Ein Unfall hat in Weil der Stadt weitreichende Folgen. Ein Radfahrer ist mit einem Transporter zusammengestoßen – es kommt zum Streit. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein.

Weil der Stadt - Zu einem Unfall mit unschönen Folgen ist es am Freitagnachmittag in Weil der Stadt gekommen. Im Industriegebiet, in der Ecke Josef-Beyerle Straße/Merklingen Straße, ist ein Transporter mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Daraufhin kam es wohl zu einem heftigen Streit und ein Messer wurde gezogen. Der Radfahrer kam nach dem Angriff mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung übernahmen die Ermittlungen zum genauen Tatablauf.

Die Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt – mitten im Berufsverkehr, was zu Staus in dem Bereich führte. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wollte sich auf Nachfrage noch nicht zu dem Vorfall äußern. Der Fall liege bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart.