Weil der Stadt-Merklingen: Lkw streift Hauswand und verursacht 10 000 Euro Schaden

1 Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen. Foto: dpa/David Inderlied

In Merklingen streift ein unbekannter Lkw-Fahrer am Montagmorgen eine Hauswand und verursacht einen hohen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.











In Merklingen hat ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Montagmorgen einen Sachschaden von etwa 10 000 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich in den Morgenstunden zwischen 7.15 Uhr und 7.40 Uhr in der Kirchgrabenstraße. Auf seinem Weg in Richtung Hintere Straße streifte der Lkw eine Hauswand und setzte anschließend seine Fahrt fort. Nach Angaben der Polizei könnte es sich um einen Lkw mit Auflieger gehandelt haben, der zwei Bauschuttcontainer geladen hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 71 52 / 60 50 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.