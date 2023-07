1 Auf dem Weil der Städter Storchenturm herrscht traute Viersamkeit. Foto: Annette Frühauf

In Weil der Stadt wächst und gedeiht der Storchennachwuchs. Seit ein paar Tagen sieht man mit etwas Glück die Köpfchen der Küken. Der Nabu ist auf Namenssuche.









An diesen Anblick kann man sich gewöhnen: Wer von Renningen kommt und in die Keplerstadt abbiegt, sieht seit einigen Wochen mindestens einen Storch, der auf dem Horst des Storchenturms in Weil der Stadt wacht.