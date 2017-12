Weil der Stadt im Kreis Böblingen 23-Jährige an Bushaltestelle begrapscht

Von red 20. Dezember 2017 - 11:26 Uhr

Eine 23-Jährige wartet in Weil der Stadt auf ihren Bus, als sie von einem 31-jährigen Mann begrapscht wird. Die Polizei kann den Täter in einer Gaststätte finden.

Weil der Stadt - Eine 23-jährige Frau hat am Dienstagabend in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) an einer Bushaltestelle auf ihren Bus gewartet, als sie von einem 31-Jährigen sexuell belästigt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, wartete die Frau an der Bushaltestelle gegenüber der Bahnhofsgaststätte in Weil der Stadt, als der ihr unbekannte Mann sich kurz vor 23.30 Uhr neben sie setzte. Er soll versucht haben, sich auf ihren Schoß zu setzen und berührte sie dabei wohl auch am Gesäß.

Die Polizei kann den alkoholisierten Verdächtigen ausfindig machen

Die 23-Jährige forderte den Mann auf, dies zu unterlassen, und rief ihren Freund um Hilfe. Der aufdringliche Fremde verzog sich daraufhin in die Gaststätte gegenüber. Dort konnten die zwischenzeitlich verständigen Polizisten den alkoholisierten Verdächtigen auch ausfindig machen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung rechnen.