Weil der Stadt: Größte Solaranlage im Landkreis liefert Strom für 650 Haushalte

Eine ehemalige Deponie in Weil der Stadt ist zum Standort der größten Solaranlage im Kreis Böblingen geworden. Sogar Schafe sollen dort bald zum Einsatz kommen.
„Schreiben Sie ruhig, dass es die größte Solaranlage im Kreis Böblingen ist“, sagt der Erste Landesbeamte und Landrat-Stellvertreter Martin Wuttke an die Adresse der Pressevertreterin. Nur die PV-Anlage auf der Deponie in Sindelfingen sei von der Größe her etwa vergleichbar. Rund 5000 Solarmodule können auf einem ehemaligen Auffüllplatz am Sägeweg zwischen Weil der Stadt und Schafhausen etwa zwei Megawattpeak Strom liefern. Die Energie Weil der Stadt (EnWdS) hat die Anlage im Dezember in Betrieb genommen. Seither hat sie laut der Geschäftsführung des kommunalen Unternehmens, an dem neben der Stadt Weil der Stadt auch die Energie Calw (ENCW) beteiligt ist, bereits rund 580 Megawattstunden Strom produziert, was ungefähr dem Jahresverbrauch von rund 200 Haushalten entspreche. Für das Gesamtjahr wird ein Ertrag erwartet, der dem Jahresverbrauch von rund 650 Haushalten entspricht.