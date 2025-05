Weil der Stadt: Gartenhütte bei Brand vollständig zerstört

1 Die Ermittlungen zur Ursache des Brands sind noch im Gange. Foto: IMAGO/Eibner

Bei einem Brand in einer Schrebergartenanlage nahe der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt ist am Sonntagvormittag eine Gartenhütte vollständig abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 10 Uhr aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Ermittlungen führt der Polizeiposten Weil der Stadt.