Weil der Stadt: Falscher Spendensammler unterwegs

1 Das Opfer: ein 69 Jahre alter Mann. Foto: imago images/Panthermedia

Ein bislang unbekannter Mann gab am Samstag in Weil der Stadt vor, für einen Gehörlosenverein Spenden zu sammeln. Das war erstunken und erlogen.











Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag um 11.45 Uhr vorgegeben, für einen Gehörlosenverein Spenden zu sammeln. Er sprach auf dem Markt in Weil der Stadt in der Stuttgarter Straße einen 69 Jahr alten Mann an und als dieser ihm einen Geldschein geben wollte, griff der Täter in dessen Geldbeutel, um zwei weitere Geldscheine zu erbeuten. Ein 45-jähriger Zeuge bemerkte den Vorfall und warnte den Geschädigten, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Der Zeuge konnte den Täter noch kurz festhalten, wobei der Täter seine Beute fallen ließ. Schließlich konnte er aber doch entkommen. Der unbekannte Täter wurde als etwa 1,70 Meter groß, um die 30 Jahre alt mit schwarzem langen Vollbart und asiatischem Aussehen beschrieben.