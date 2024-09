Weil der Stadt: Abends auf der Stadtmauer

1 Durch das Seilerstüble geht es hinauf zum Turm und zum Wehrgang auf der Stadtmauer. Auf die Besucher warten dort Tische, Stühle und Verpflegung, sowie Weiler Geschichte pur. Foto: Simon Granville

Dinner im Dunkeln: Zur „Nacht des offenen Denkmals“ ging es in den Seilerturm. Am Sonntag öffneten weitere Denkmale ihre Tore.











Weil der Stadt ist reich an bedeutenden Zeugnissen der Vergangenheit. Beim bundesweiten Tag des offenen Denkmals präsentierten sich am Sonntag zahlreiche Sehenswürdigkeiten: Der Storchenturm, die Schatzkammer und die Heilig-Kreuz-Kapelle in der Peter und Paul-Kirche waren geöffnet, am Keplerdenkmal wurden Kurzführungen angeboten, in Schafhausen ein Ortsrundgang sowie Führungen durch die Merklinger Kirchenburg.