1 In einer S-Bahn soll eine 21-Jährige sexuell belästigt worden sein. Foto: dpa

Ein Unbekannter soll eine 21-Jährige in der S-Bahn zwischen Ditzingen und Höfingen sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei wertet nun die Videosequenzen aus der S-Bahn aus.

Ditzingen/Höfingen - Ein unbekannter Täter hat eine 21-jährige Reisende während der Fahrt in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt (Kreis Böblingen) sexuell belästigt. Ersten Erkenntnissen zufolge berührte der mutmaßliche Täter die junge Frau am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr zwischen den S-Bahnhaltestellen Ditzingen und Höfingen gegen ihren Willen am Oberschenkel, wie die Polizei am Montag mitteilte.

So wird der mutmaßliche Täter beschrieben

Daraufhin schlug die 21-Jährige die Hand des Mannes weg und setzte sich um. Der Unbekannte stieg am Bahnhof in Leonberg offenbar aus der Bahn. Er wird als etwa 65 bis 75 Jahre alt, mit Halbglatze, längeren, grauen Haaren und buckliger Nase beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei wertet nun die Videosequenzen aus der S-Bahn aus. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0711 870350 entgegen.