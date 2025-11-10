Weil am Rhein: Ermittlungen nach tödlichem Busunfall gehen weiter

Am Wochenende prallt nahe der Grenze zur Schweiz ein Linienbus in Autos und Passanten. Eine Fußgängerin stirbt. Die Ursache ist zunächst unklar - die Polizei hat allerdings Vermutungen.
Nach dem tödlichen Busunfall in Weil am Rhein im äußersten Südwesten Baden-Württembergs gehen die Ermittlungen zur Ursache unter anderem mit Zeugenbefragungen weiter. Aktuell vernehme die Polizei alle Beteiligten, suche Zeugen und werte Videos aus, sagte ein Sprecher. Außerdem gehe es um die Auswertung des Busses. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler von einem technischen Defekt oder einem Bedienfehler der Busfahrerin aus, der zu dem Unfall führte.