Weil am Rhein 13-Jähriger klaut Auto der Mutter

Von red/dpa/lsw 27. August 2018 - 19:07 Uhr

Das Handzeichen zum Anhalten der Beamten hat der Ausreißer einfach ignoniert. Foto: dpa

Ein 13 Jahre alter Jugendlicher bricht zu einer Spritztour auf – mit dem Auto der Mutter. Auch von der Polizei ist er zunächst ziemlich unbeeindruckt.

Weil am Rhein - Zollbeamte haben am Grenzübergang in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen 13 Jahre alten Jungen gestoppt, der mit dem Auto seiner Mutter unterwegs war. Der Teenager sei in der Nacht zum Montag mit zwei Freunden zu einer Spritztour aufgebrochen, teilte die Polizei in Freiburg mit.

Als ihn die Beamten per Handzeichen zum Anhalten aufgeforderten, fuhr er mit angezogener Handbremse an ihnen vorbei. Das Auto hielt dann wenig später doch an. Den Angaben zufolge holten die Eltern ihre Sprösslinge am Zoll ab. Den Zöllnern sei der Wagen aufgefallen, weil er die Busspur benutzt habe.