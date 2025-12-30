Weihnachtswunder in Offenburg: Gestohlene Weihnachtskugel taucht bei Polizei auf

1 Der 72-jährige Offenburger Daniel Zimmermann bekam von der Polizei eine verloren geglaubte Weihnachtskugel zurück - unbeschädigt. Foto: Polizei Offenburg/dpa

Erst verschwunden, dann festlich bemützt vorm Polizeipräsidium: Ein 72-Jähriger bekommt seine vermeintlich gestohlene Weihnachtskugel zurück und feiert sein eigenes Weihnachtswunder.











Weihnachtswunder, es gibt sie noch: Ein Mann aus Offenburg hat eine aus seinem Garten verschwundene Weihnachtskugel wiederbekommen - festlich mit einer Mütze dekoriert und unbeschädigt. Das fußballgroße Prachtstück sollte über die Feiertage eigentlich Freude und Besinnlichkeit verbreiten, wie die Polizei berichtete. Zum Leidwesen des 72 Jahre alten Besitzers Daniel Zimmermann war sie aber schon am ersten Weihnachtsfeiertag nicht mehr da - gestohlen, wie er vermutete. „Ich war stinksauer“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.