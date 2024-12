Der Welthit «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey ist jetzt (auch) Deutschlands Rekord-Nummer-eins.

Los Angeles - "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 ist nicht mehr allein: Mit ebenfalls 21 Wochen an der Spitze der Single-Charts stellt Mariah Carey mit "All I Want for Christmas Is You" den Rekord als längster Nummer-eins-Hit in Deutschland ein. Insgesamt zählt das Lied 106 Charts-Wochen, "Komet" kommt bislang auf rund 100 Charts-Wochen.

Der vor 30 Jahren herausgebrachte Song "All I Want for Christmas Is You" kam erst nach 25 Jahren das erste Mal auf die Eins - seitdem aber zur Weihnachtszeit jedes Mal wieder einige Wochen, sodass nun 21 Wochen zustande kommen. Lindenberg und Apache schafften ihre 21 Wochen alle innerhalb des Jahres 2023.

Carey hat Anfang der 90er Jahre einen Evergreen geschrieben und gesungen, der sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit zu erfreuen scheint.

Auch in den USA bricht Carey wohl bald Nummer-eins-Rekord

Auch in den USA war "All I Want for Christmas Is You" erst 25 Jahre nach Erscheinen - 2019 - zum ersten Mal auf Platz 1 der Billboard-Charts - als erster Weihnachtssong seit 61 Jahren. Vor fünf Jahren scheint also ein Schub für dieses Lied eingetreten zu sein, der sich nicht genauer erklären lässt.

In den USA könnte Carey bald eine 19. Nummer-eins-Woche schaffen und zöge dann gleich mit den Hits "Old Town Road" von Rapper Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus sowie "A Bar Song (Tipsy)" des Singer-Songwriters Shaboozey.

"All I Want for Christmas Is You" scheint jedenfalls viele Menschen ein bisschen weniger zu nerven als "Last Christmas" von Wham! aus dem Jahr 1984, das jahrzehntelang als der Weihnachts-Pop-Hit schlechthin galt und immerhin letzte Woche auch mal wieder Platz eins in Deutschland für eine Woche war.

Offenkundig ist: In der Adventszeit gibt es vor "All I Want for Christmas Is You" kein Entkommen - auf Weihnachtsmärkten, im Kaufhaus, überall.

In einem Interview der "Los Angeles Times" sagte Carey kürzlich, es sei ihr Ziel gewesen, etwas zu erschaffen, das bleibe. "Ich glaube, als ich es schrieb, dachte ich daran, dass es auch zeitlos sein sollte. Ich wollte, dass es sich wie ein moderner Klassiker anfühlt."

Carey schrieb den Song zusammen mit dem Produzenten Walter Afanasieff. Eine Anekdote lautet, dass das Lied innerhalb von nur 15 Minuten geschrieben worden sei. Das stimmt dann aber wohl doch nicht, es war laut Afanasieff mehr Arbeit. Die Geschichte des Songwriter-Duos Carey/Afanasieff ist jedenfalls nicht so harmonisch, wie es bei einem Weihnachtssong im Idealfall wäre. Die beiden sind seit Jahrzehnten zerstritten.

Jedes Jahr am 1. November (1994 erschien das Lied genau am 1.11.) ist die Pause für den Song vorbei. Dann postet die "Queen of Christmas" Mariah Carey in den sozialen Medien, die Zeit sei wieder gekommen.

Eine Anekdote zum Lied ist auch, dass Mariah Carey es mitten im Sommer aufnahm und für die richtige Stimmung das Studio mit Tannengrün und Lichterketten dekoriert worden sein soll.

Bevor Carey "All I Want for Christmas Is You" und das Album "Merry Christmas" 1994 veröffentlichte, hatte sie erst wenige andere Alben herausgebracht. Sie dachte damals, es sei zu früh in ihrer Karriere für Weihnachtsmusik, weil das erst Ältere machen, sagte sie in einer TV-Show. Doch die Liebe zum Fest habe ihre Meinung verändert.

Careys Lieblingszeile in "All I Want for Christmas Is You" lautet angeblich "I won't even wish for snow" (Ich werde mir nicht einmal Schnee wünschen), denn sie liebe Schnee eigentlich sehr.