1 Weihnachten ist das Fest der Liebe, und Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Foto: Shutterstock/New Africa

Zu Weihnachten darf es kulinarisch besonders festlich sein. Dieses Menü für vier Personen vereint traditionelle Klassiker mit raffinierten Aromen und sorgt für einen genussvollen Festtag.











Weihnachten ist die Zeit des Genießens, der Gemütlichkeit und des Beisammenseins. Neben Kerzenschein, Geschenken und festlicher Musik gehört ein liebevoll zubereitetes Weihnachtsessen einfach dazu. Dieses Weihnachtsmenü kombiniert klassische Aromen mit feinen Akzenten: eine cremige Maronensuppe, ein wunderbarer winterlicher Salat, ein zarter Rinderschmorbraten und eine besondere Creme Brûlée zum süßen Abschluss sorgen für ein Weihnachtsmenü, das in Erinnerung bleibt.