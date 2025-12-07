Weihnachten ist das Fest der Liebe, und Liebe geht bekanntlich durch den Magen.
Zu Weihnachten darf es kulinarisch besonders festlich sein. Dieses Menü für vier Personen vereint traditionelle Klassiker mit raffinierten Aromen und sorgt für einen genussvollen Festtag.

Weihnachten ist die Zeit des Genießens, der Gemütlichkeit und des Beisammenseins. Neben Kerzenschein, Geschenken und festlicher Musik gehört ein liebevoll zubereitetes Weihnachtsessen einfach dazu. Dieses Weihnachtsmenü kombiniert klassische Aromen mit feinen Akzenten: eine cremige Maronensuppe, ein wunderbarer winterlicher Salat, ein zarter Rinderschmorbraten und eine besondere Creme Brûlée zum süßen Abschluss sorgen für ein Weihnachtsmenü, das in Erinnerung bleibt.

Maronencremesuppe

Zutaten:


  • Eine Knoblauchzehe
  • 50 Gramm Schalotten, gehackt
  • 800 Gramm Maronen, gegart, geschält und gehackt
  • Ein Liter Wasser
  • Zwei Würfel Gemüsebrühe
  • 50 Milliliter Sahne
  • Acht Teelöffel Crème fraîche
  • Öl
  • Salz, Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, Thymian

Zubereitung:


  1. Schalotten mit Öl im Topf glasig anschwitzen.
  2. Die Maronen dazu geben, kurz mit anbraten und anschließend mit der Gemüsebrühe ablöschen.
  3. Aufkochen und bei mittlerer Hitze für circa 20 Minuten köcheln lassen, bis die Maronen weich sind.
  4. Sahne dazu geben und alles pürieren.
  5. Crème fraîche unterheben und die Suppe mit Salz, Pfeffer und Cayenne-Pfeffer abschmecken und zum Schluss mit Thymian garnieren.

Winterlicher Salat mit karamellisiertem Ziegenkäse

Zutaten für den Salat:

 
  • 250 Gramm Feldsalat
  • Eine Birne
  • 100 Gramm Ziegenkäse
  • 50 Gramm Walnüsse, gehackt
  • Etwas Butter
  • Honig

Zutaten für das Dressing:

 
  • Vier Esslöffel Olivenöl
  • Ein Esslöffel Balsamico-Essig
  • Salz, Pfeffer

Zubereitung:

 
  1. Die Birne in Scheiben schneiden und gemeinsam mit den gehackten Walnüssen in etwas Butter anbraten.
  2. Den Ziegenkäse in Scheiben schneiden und mit Honig bestreichen.
  3. Anschließend auf einem Backblech für sieben Minuten bei 150 Grad im Ofen backen.
  4. Den Feldsalat putzen.
  5. Für das Dressing alle Zutaten miteinander vermengen und abschmecken, dann über den Feldsalat geben.
  6. Die Birnenscheiben, Walnüsse und den karamellisierten Ziegenkäse auf den Salat geben.
  7. Ein wenig Honig über den Salat geben.

Rinderschmorbraten mit Spätzle und Rotkohl

Zutaten:

 
  • 1,5 Kilogramm Rindfleisch (Oberschale oder Schulterfilet)
  • 150 Milliliter dunkler Balsamico
  • Zwei Zwiebeln, geviertelt
  • Zwei Esslöffel Dijon-Senf
  • Ein Schuss Sojasauce
  • Rinderbrühe (je nach Größe des Bräters unterschiedlich viel)
  • 150 Milliliter Sahne
  • Öl
  • Salz, Pfeffer
  • Speisestärke

Zubereitung:

 
  1. Das Fleisch großzügig mit Senf bestreichen und in einem Bräter mit etwas Öl von allen Seiten scharf anbraten.
  2. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann mit Balsamico-Essig ablöschen und einkochen lassen.
  3. Die geviertelten Zwiebeln dazu geben, mit der Soja Sauce ablöschen und ebenfalls kurz einkochen lassen.
  4. Danach vier bis fünf Mal mit Rinderbrühe ablöschen und immer wieder einkochen lassen.
  5. Mit so viel Brühe aufgießen, dass das Fleisch bis zur Hälfte bedeckt ist, dann die Sahne dazu geben.
  6. Im auf 140 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen mindestens zwei Stunden, lieber etwas länger, auf der mittleren Schiene zugedeckt schmoren lassen. Alle 30 bis 45 Minuten das Fleisch einmal wenden.
  7. Nach Ende der Garzeit das Fleisch aus dem Bräter holen und abgedeckt ruhen lassen.
  8. Die Spätzle nach Packungsanweisung kochen und den Rotkohl erwärmen.
  9. Währenddessen die Sauce etwas einkochen und nach Belieben mit ein wenig in kaltem Wasser angerührter Speisestärke binden.
  10. Das Fleisch quer zur Faser in Scheiben schneiden und in der Sauce mit Spätzle und optional Rotkohl anrichten.

Creme Brûlée mit Rosmarin

Zutaten:

 
  • Vier Eigelbe
  • 40 Gramm Zucker
  • 200 Gramm Sahne
  • 200 Gramm Milch
  • Ein Rosmarinzweig
  • 30 Gramm Zucker zum Karamellisieren

Zubereitung:

 
  1. Milch und Sahne mit dem Rosmarin mischen und in einem Topf zum Aufkochen bringen, danach fünf Minuten ziehen lassen.
  2. 40 Gramm Zucker mit vier Eigelben schlagen, bis die Masse weiß wird.
  3. Die Milch-Sahne durch ein Sieb geben und zur Eiermischung geben.
  4. Die Creme in kleine Schälchen aufteilen und bei 120 Grad Ober-/Unterhitze für 40 bis 45 Minuten backen.
  5. Danach unbedingt ausreichend auskühlen lassen, kurz vor dem Servieren mit dem übrigen Zucker bestreuen und die Oberfläche mit einem Flambier-Gerät karamellisieren.
  6. Mit Rosmarin dekorieren und genießen.

Ein Weihnachtsmenü muss nicht kompliziert sein. Die Kombination aus traditionell-deftigen und raffiniert-feinen Rezepten macht das Menü zu einem kulinarischen Höhepunkt, der Herz und Gaumen gleichermaßen erwärmt. Ob im kleinen Kreis oder in festlicher Runde, dieses Menü bringt Weihnachtsstimmung auf den Tisch und macht das Fest zu einem ganz besonderen Genussmoment.

 