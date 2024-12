Weihnachtsmarkt Stuttgart: Besucherin wehrt sich erfolgreich gegen Räuber

1 Bis auf den Raubversuch blieb es auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt in diesem Jahr friedlich. Foto: imago images/Rüdiger Wölk

Ein 18-Jähriger will am Stuttgarter Schlossplatz einer 57 Jahre alten Frau offenbar den Rucksack entreißen. Sie wehrt sich und kann den Tatverdächtigen in die Flucht schlagen. Weit kommt er allerdings nicht.











Die Polizeipräsenz auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat offenbar eine abschreckende Wirkung: Seit der Eröffnung am 27. November hat es kaum nennenswerte Einsätze gegeben. „Es ist wirklich sehr ruhig in diesem Jahr“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke. Unter anderem hatte eine Fünfjährige am vergangenen Donnerstag ihre Eltern im Trubel aus den Augen verloren. An der Hand des Kollegen ging es zum nächsten Polizeiposten, um dort die Eltern ausfindig zu machen. Noch bevor sie dort jedoch ankamen, gab es die erleichternde Wendung: Der suchende Vater wurde unterwegs entdeckt, entsprechend groß war laut Polizei die Erleichterung.