Weihnachtsmarkt: Sternlesmarkt in Bietigheim-Bissingen startet

1 Besonders ist der Sternlesmarkt auch durch seine Kulisse. Foto: avanti/Ralf Poller

In Bietigheim-Bissingen wird es wieder weihnachtlich. Am Donnerstag, 28. November, geht in der Altstadt der Weihnachtsmarkt los. Beliebt ist er vor allem durch das musikalische Programm und die Kulisse. Wissenswertes über Parkmöglichkeiten, Glühweinpreise und Highlights.











Vom Bietigheimer Schloss bis zum Unteren Tor wird es wieder weihnachtlich. Am 28. November beginnt der alljährliche Sternlesmarkt in Bietigheim-Bissingen. „Wir sind natürlich wesentlich kleiner von der Anzahl der Stände, dafür ist es bei uns nicht ganz so gedrückt voll“, sagt Pressesprecherin Anette Hochmuth über den Sternlesmarkt. In Bietigheim-Bissingen könne man noch einen kleinen, heimeligen Markt erleben, der auch durch die Szenerie der historischen Altstadt besonders sei. 16 Tage lang haben die bunt geschmückten Weihnachtsbuden mit Süßigkeiten, Weihnachtsschmuck, Tee, Antiquitäten, Kunsthandwerk und Weihnachtsgeschenken immer donnerstags bis sonntags von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet.