Weihnachtsmarkt Nürnberg: 6 Tipps für den Advent

10 Der Christkindlesmarkt zieht jährlich 2,5 Millionen Besucher an. Foto: dpa/Daniel Karmann

Das echte Christkind, „Drei im Weckla“ und Dürer-Haus: der Nürnberger Christkindlesmarkt ist immer eine Reise wert. Auch daneben gibt es viel zu entdecken in der Stadt.











Das einzige echte Christkind kommt selbstverständlich aus Nürnberg, nicht nur in der Frankenmetropole weiß das jedes Kind. Auch dieses Jahr hat es weit oben auf der Empore der Frauenkirche in der Altstadt den Christkindlesmarkt eröffnet. In seinem feierlichen „Prolog“ spricht es zum Volke: „Ihr Herrn und Fraun, die ihr einst Kinder wart, seid es heut’ wieder, freut euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein.“ Jahr für Jahr wird eine junge Nürnbergerin für den Job ausgewählt, sie besucht dann Kindergärten, Pflegeheime und Vereine wie am Fließband.