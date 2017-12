Weihnachtsmarkt Korntal-Münchingen Glühweindiebe prahlen in Stadtbahn mit Tat

Von red/sada 05. Dezember 2017 - 15:29 Uhr

Einbrecher haben einen Glühweinkocher und zehn Liter des beliebten Heißgetränks aus Ständen auf dem Münchinger Weihnachtsmarkt geklaut (Symbolbild). Foto: factum/Granville

Als zwei Jugendliche lauthals in der U-Bahn von ihrem Einbruch in Stände auf dem Münchinger Weihnachtsmarkt erzählen, wird eine mitfahrende Kriminalbeamtin auf sie aufmerksam.

Korntal-Münchingen - Zwei Jugendliche wähnten sich in der Stadtbahn Richtung Stuttgart am Montagabend gegen 17 Uhr zu sehr in Sicherheit: Die beiden prahlten in der Bahn damit, dass sie in drei Stände auf dem Münchinger Weihnachtsmarkt (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen sind und dort zehn Liter Glühwein, einen Glühweinkocher und Schinken geklaut haben.

Wie die Polizei berichtet, wurde ihnen aber zum Verhängnis, dass im selben Abteil eine aufmerksame Kriminalbeamtin zuhörte. Die Polizistin, die passenderweise Spezialistin für Fälle der Einbruchskriminalität ist, schnappte das Gespräch auf und meldete dies dem Führungs- und Lagezentrum. Schnell stellte sich heraus, dass es einen solchen Fall tatsächlich gegeben hatte.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreifen nahmen die Jungs fest

Unter den wachsamen Augen der Beamtin, die in ihrer Freizeit unterwegs war, stiegen die beiden 16 und 17 Jahre alten Jungs in Bad Cannstatt an der Haltestelle Wilhelmsplatz/Badstraße aus. Zwischenzeitlich alarmierte Polizisten nahmen sie dort kurze Zeit später vorläufig fest, brachten sie zum Revier, nahmen ihre Daten auf und befragten sie zur Tat. Danach wurden die beiden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Ob vom Diebesgut noch etwas übrig ist, war noch nicht klar.