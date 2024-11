Weihnachtsmarkt in Vaihingen an der Enz: Adventszauber für den guten Zweck

Weihnachtsmarkt in Vaihingen an der Enz

1 Der Weihnachtsmarkt findet im Ortskern statt. Foto: Stadt Vaihingen

Der Weihnachtsmarkt in Vaihingen an der Enz hat eine Besonderheit: Alle Gruppen spenden einen Teil des Erlöses an soziale Projekte. Auch in diesem Jahr beteiligen sich am 30. November wieder an die 30 Gruppe, Schulen und Vereine.











Der Weihnachtsmarkt in Vaihingen an der Enz hat eine Besonderheit: Er stellt die Gemeinnützigkeit in den Vordergrund. Und auch dieses Jahr bieten am Samstag, 30. November, wieder verschiedene Gruppen, Schulen und Vereine auf dem Marktplatz winterlichen Genuss, individuelle Geschenkideen und Kreatives an – und spenden traditionsgemäß einen Teil ihres Erlöses an soziale Projekte.

Naturkindergarten gestaltet einen Winterwald Weihnachtsschmuck, Bücher, Kalender, Karten aber auch Praktisches wie Hausschuhe, Kirschkernkissen oder Socken gibt es von 10 bis 19.30 Uhr im historischen Ortskern zu entdecken. Verschiedene Leckereien gehören ebenfalls mit zum Sortiment, das bereits seit Wochen vorbereitet wird. „Dem Organisationsteam um Michaela Tänzer, Tobias Blessing, Susanne Außerbauer-Pieper und Gertrud Erhardt-Raum gilt in diesem Zusammenhang ein besonderer Dank“, so Oberbürgermeister Uwe Skrzypek. Das gelte auch für die Helferinnen und Helfer der Vereine: „Ohne das Engagement und den Einsatz der vielen Vaihinger wäre unser Weihnachtsmarkt so nicht möglich.“ Lesen Sie auch Unsere Empfehlung für Sie Barockweihnachtsmarkt Ludwigsburg Wichtige Infos zu Angebot, Programm und Anreise Der Ludwigsburger Barockweihnachtsmarkt öffnet am 26. November seine Pforten. Dazu alle wichtigen Informationen rund um das Angebot, das Programm und die Anreise. Die Organisatoren des Vaihinger Weihnachtsmarkts haben auch die kleinen Besucher im Blick. Dieses Jahr dürften sich die Jüngsten wieder auf einen Winterwald freuen, den sich der Naturkindergarten „Kleine Wölfe“ ausgedacht hat. Ein Anziehungspunkt dürfte auch das Schwedenfeuer bei den Royal Rangers sein. Zudem gibt es Musik von verschiedenen Chören und Orchestern unter dem großen Tannenbaum. Einen geistlichen Impuls setzt die Adventsandacht um 17 Uhr in der Stadtkirche. Dort gibt es zudem um 11 Uhr auch Orgelmusik zu erleben. Das Busfahren ist kostenlos Wegen des Weihnachtsmarkt kann am 30. November der Nahverkehr in Vaihingen an der Enz kostenlos genutzt werden. Die Freifahrt gilt für alle Buslinien im Stadtgebiet Vaihingen an der Enz und den Stadtteilen Aurich, Ensingen, Enzweihingen, Gündelbach, Horrheim, Kleinglattbach, Pulverdingen, Riet und Roßwag. Lust auf mehr Weihnachtsmärkte? Doppelter Weihnachtsmarkt

Ein weiterer Weihnachtsmarkt findet zeitgleich am Samstag, 30. November, im Schlossgarten in Riet statt. Dieser wird um 11 Uhr eröffnet. Es kann bis 19 Uhr gebummelt werden. Die Weihnachtsmärkte in Gündelbach und Roßwag schließen sich am Sonntag, 31. November, an. Ensingen folgt am Samstag, 7. Dezember.