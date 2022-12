1 Jetzt gibt es mobile Mülltonnen für den Weihnachtsmarkt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Was fällt am Stuttgarter Weihnachtsmarkt besonders auf? Klar, die aufwendig geschmückten Budendächer. Die große Weihnachtspyramide, das Kinder-Riesenrad, die vielen Menschen – und der wenige Müll! In der Tat: Wer durch die Weihnachtscity zwischen Markt- und Schlossplatz läuft, stößt aktuell auf ungewöhnlich wenig Abfall – gemessen daran, wie viel Essen an den Ständen konsumiert wird. Überquellende Mülleimer in den ersten Tagen des Weihnachtsmarkts vermittelten ein anderes Bild. Inzwischen gibt es diese Bilder nicht mehr, weil es die Mülleimer nicht mehr gibt. Jedenfalls nicht die standardmäßig montierten Eimer.

Was ist geschehen? „Durch ihre Bauart sind diese Eimer nicht in der Lage, größere Mengen Müll aufzunehmen“, erklärt Oliver Hillinger, ein Sprecher der Stadt. „Damit eignen sie sich nicht für Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt und wurden entfernt.“ Die Stadt hat stattdessen mehrere Dutzend mobile Tonnen aufgestellt: „Diese Behältnisse haben ein größeres Fassungsvermögen.“ Sie würden regelmäßig geleert.

Die Müllmenge hat sich laut Stadt reduziert

Damit hat man das Müllthema offenbar in den Griff bekommen. „Es liegen auch keine Beschwerden wegen Überfüllung der Behälter vor“, betont Sprecher Hillinger. Weil weniger Verpackungen benutzt würden, habe sich die Müllmenge auf dem Weihnachtsmarkt ohnehin reduziert.