Weihnachtsmarkt in Stuttgart: Streit um Öffnungszeiten beendet

1 Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat dieses Mal für reichlich Verdruss unter den Beschickern gesorgt. Der Veranstalter ist dennoch sehr zufrieden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Drei Millionen Besucher können sich nicht irren: der Budenzauber in der Stuttgarter City hat eine große Anziehungskraft. Im Wirtschaftsausschuss gab es dennoch Kritik. Künftig ist früher Schluss.











Link kopiert



Den Stuttgarter Weihnachtsmarkt gibt es seit rund 300 Jahren. Er ist mit 200 Ständen einer der größten in Europa und auch einer der beliebtesten. Auf drei Millionen ist das Besucheraufkommen beim Weihnachtmarkt 2023 geschätzt worden. 300 000 Übernachtungen wurden dieses Mal mit dem Markt in Verbindung gebracht. Die auswärtigen Besucher kamen nicht nur aus der Schweiz, Italien und Frankreich, sondern auch aus Übersee. Ein Höhepunkt war die Eröffnungsfeier im Hof des Alten Schlosses mit den Hymnuschorknaben und einem Bläserensemble gewesen. Man bietet den Besuchern an, die Budendächer zu bewerten und erfreut sich an den erleuchteten Fenstern des Rathauses, der einen Adventskalender darstellt, und an den Auftritten des Posaunenchors auf dem Turm der Stiftskirche.